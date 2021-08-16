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Нижегородец продал ложные результаты ПЦР-теста на COVID-19 за 700 рублей
Общество
Нижегородец продал ложные результаты ПЦР-теста на COVID-19 за 700 рублей
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Нижний Новгород, 16 августа. Нижегородские полицейские задержали мужчину, который занялся необычным бизнесом. «Предприниматель» в одном из местных ТЦ продал ложные результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, свои старания, бумагу и риски злоумышленник оценил в 700 рублей. Медицинские документы он печатал в своем доме, где и хранил бланки для последующих «покупателей». На любителя легких денег заведено уголовное дело.

Ранее ФАН писал о коррупционном преступлении. Главный энергетик одного из предприятий Нижнего Новгорода брал взятки деньгами и автомобилем

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россия нижегородская область коронавирус
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