Нижегородец продал ложные результаты ПЦР-теста на COVID-19 за 700 рублей

Нижний Новгород, 16 августа. Нижегородские полицейские задержали мужчину, который занялся необычным бизнесом. «Предприниматель» в одном из местных ТЦ продал ложные результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, свои старания, бумагу и риски злоумышленник оценил в 700 рублей. Медицинские документы он печатал в своем доме, где и хранил бланки для последующих «покупателей». На любителя легких денег заведено уголовное дело.

Ранее ФАН писал о коррупционном преступлении. Главный энергетик одного из предприятий Нижнего Новгорода брал взятки деньгами и автомобилем