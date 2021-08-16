Подросток утонул в реке в Нижегородской области

Нижний Новгород, 16 августа. В городецком районе Нижегородской области очередное происшествие на воде. В реке Узола утонул 17-летний мальчик. Сообщение об инциденте на пульт дежурного поступило в воскресенье в 21:10.

По информации регионального МЧС, подросток отдыхал в непредназначенном для купания месте. В обстоятельствах его смерти разбираются полицейские.

Как сообщили ФАН в ведомстве, в регионе с начала 2021 года жертвами водной стихии стали 86 человек, еще восемь любителей поплавать удалось спасти. Для сравнения, в прошлом году всего происшествий было 67.

Ранее ФАН писал о гибели подростка в Нижегородской области. 16-летний мальчик красил газовую трубу и получил удар электричеством.