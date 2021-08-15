Девочку-подростка убили из-за ревности в Нижегородской области

Нижний Новгород, 15 августа. В воскресное утро близ села Бараново Нижегородской области нашли тело пропавшей без вести 16-летней девушки. Погибшую еще накануне искали местные поисковики и стражи порядка.

В убийстве юной селянки подозревают 22-летнего местного жителя. По версии следователей, молодой человек и погибшая выясняли отношения, после чего кавалер приревновал свою подругу и ударил ножом в грудь.

Ранее ФАН писал, что в Мордовии из реки выловили труп мужчины со спортивной сумкой. Его личность устанавливают полицейские.