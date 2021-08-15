Нижегородское правительство сэкономило на торгах почти миллиард рублей

Нижний Новгород, 15 августа. Правительство Нижегородской области только на торгах сэкономило 899 миллионов рублей. С такими результатами исполнительный орган завершил шесть месяцев 2021 года.

По информации регионального министерства экономического развития и инвестиций, только в июле удалось оставить в казне 238 миллионов рублей, всего потрачено 5,4 миллиарда. Выгодные контракты заключены с организациями на работы по ремонту дорог, школ, детских садов и больниц, модернизацию медоборудования.

Ранее ФАН писал об оказании помощи семьям, пострадавшим во время урагана в Мордовии. Средства выделены из резервного фонда главы республики.