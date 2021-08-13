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ДТП с велосипедистом и служебной машиной на Бору заинтересовалась прокуратура
Происшествия
ДТП с велосипедистом и служебной машиной на Бору заинтересовалась прокуратура
epp.genproc.gov.ru  /  Прокуратура Мурманской области

Нижний Новгород, 13 августа. Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после резонансного ДТП. Там служебная машина с синими номерами сбила 11-летнего велосипедиста.

Инцидент произошел на Интернациональной улице в городе Бор. Автомобиль спецслужб сбил ребенка, который ехал на велосипеде. По предварительным данным, машина пролетела на красный свет, и ребенок не успел увернуться.

Момент ДТП попал на видео. Из-за сильного удара мальчика отбросило на несколько метров. На место аварии выезжал прокурор Бора. Он поручил проверить резонансное ДТП. По итогам будет вынесено процессуальное решение.

Прокуратура проведет проверку после травмирования школьницы на реке Фонтанке. Девочка каталась на теплоходе и ударилась головой о мост.

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