Режим ЧС ввели в двух районах Нижегородской области из-за пожаров

Нижний Новгород, 13 августа. Пожар в мордовском заповеднике стал поводом для введения режима чрезвычайной ситуации на территории Вознесенского и Дивеевского районов.

По данным Российского федерального ядерного центра, на территории этих муниципалитетов произошло распределение пожарных расчетов и техники по руслу реки Сатис для защиты населенных пунктов.

Днем ранее из-за резкой смены ветра и его усиления пожарная ситуация усложнилась. Огонь двигается в сторону Вознесенского и Дивеевского районов.

Режим ЧС федерального масштаба сейчас действует в Хабаровском крае, Амурской области, Забайкалье и Еврейской автономной области, сообщал сайт 360tv.ru.