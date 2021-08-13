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Режим ЧС ввели в двух районах Нижегородской области из-за пожаров
Происшествия
Режим ЧС ввели в двух районах Нижегородской области из-за пожаров
 /  Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

Нижний Новгород, 13 августа. Пожар в мордовском заповеднике стал поводом для введения режима чрезвычайной ситуации на территории Вознесенского и Дивеевского районов.

По данным Российского федерального ядерного центра, на территории этих муниципалитетов произошло распределение пожарных расчетов и техники по руслу реки Сатис для защиты населенных пунктов.

Днем ранее из-за резкой смены ветра и его усиления пожарная ситуация усложнилась. Огонь двигается в сторону Вознесенского и Дивеевского районов.

Режим ЧС федерального масштаба сейчас действует в Хабаровском крае, Амурской области, Забайкалье и Еврейской автономной области, сообщал сайт 360tv.ru.

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