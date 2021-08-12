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Нижегородский аэропорт приглашает пассажиров на экспресс-тестирование на CОVID-19
Общество
Нижегородский аэропорт приглашает пассажиров на экспресс-тестирование на CОVID-19
goj.aero  /  АО «МАНН»

Нижний Новгород, 12 августа. Нижегородский аэропорт имени Валерия Чкалова обзавелся новым мобильным пунктом экспресс-тестирования на CОVID-19. Пока установка работает с 8:00 до 20:00. Со среды за результатом к ней можно будет подойти в любое время суток.

Определить, является ли человек носителем вируса, можно за 15-30 минут. Здесь же предоставляется услуга ПЦР-тестирования. Однако в этом случае результаты придется ждать почти сутки. Справка с подтвержденной инфекцией или, напротив, отрицанием наличия таковой пассажиру придет на адрес электронной почты. С ней смело можно путешествовать и заграницей.  

Ранее ФАН писал о воздействии коронавируса на головной мозг. Наблюдениями поделился главный нейрохирург Мордовии Алексей Ховряков.

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