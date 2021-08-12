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«Волонтеры Победы» за день отремонтировали восемь детских площадок в Нижнем Новгороде

  /   Обновлено: 12 августа 2021 18:42
Общество
«Волонтеры Победы» за день отремонтировали восемь детских площадок в Нижнем Новгороде
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Нижний Новгород, 12 августа. Восемь детских площадок за день привели в порядок участники движения «Волонтеры Победы», сообщает пресс-служба районного исполкома регионального отделения партии «Единая Россия».

Волонтеры обновили детские площадки в Нижегородском районе на улице Касьянова и в Автозаводском — на улице Сазанова. Были покрашены скамейки, песочницы, качели и горки. Участники движения убрали мусор и отремонтировали поломанные элементы на территории площадок.

Мониторинг происходил в течение двух недель, в черте города были обнаружены 162 детские площадки, которые требуют реконструкции и ремонта. Из них 32 объекта можно обновить силами добровольцев, за первый день работы новую жизнь получили восемь детских площадок.

«Очень важно, что такой некий досуг полезный мы сейчас можем предложить молодежи, и в этом, наверное, и заключается цель проекта — и преобразовать пространство во дворах, и приобщить к ним жителей», — заявила руководитель нижегородского подразделения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Студенты Нижегородской сельскохозяйственной академии совместно с волонтерами экологического лагеря готовят подкормку для парнокопытных, которые проживают в Керженском заповеднике. Ребята вяжут для оленей веники из веток и листьев.

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