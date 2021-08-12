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Подростка убило током возле школы в Нижнем Новгороде
Происшествия
Подростка убило током возле школы в Нижнем Новгороде
Федеральное агентство новостей

Нижний Новгород, 12 августа. Ребенок погиб в Нижнем Новгороде, пытаясь заглянуть в окна школьного спортзала: мальчика убило током, сообщили ФАН очевидцы.

Инцидент произошел рядом со школой №84 на улице Баренца, 18. По словам очевидцев, мальчик, на вид которому 10-12 лет, хотел заглянуть в окна спортзала и схватился рукой за какой-то провод, идущий вдоль стены здания. Ребенка ударило током, он погиб на месте.

На видео, которое очевидцы передали ФАН, видно, как к телу погибшего мальчика подходит мужчина. Автор ролика уточнил, что это отец ребенка. Он лежал рядом с сыном, обнимал его и кричал: «Это мой сын, вы все будете отвечать за это».

На прошлой неделе трагический случай произошел в Иркутской области. В поселке Харик компания подростков занималась сбором лома черных и цветных металлов. 16-летний парень залез на трансформаторную будку и схватился за свисающие провода. Школьник получил удар 10кВт и погиб на месте.

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