Нижегородский энергетик получил взятку деньгами и автомобилем Mercedes-Benz

Нижний Новгород, 11 августа. Нижегородские следователи завели уголовное дело на главного энергетика одного из местных предприятий. Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, за заключение сделки между компанией и производителем строительных конструкций поставщик отдал обвиняемому 600 тысяч рублей и Mercedes-Benz E200 за 6,5 млн.

Результатом столь выгодного сотрудничества должны были стать новые здания школ в нескольких районах Нижнего Новгорода и безболезненная приемка работ.

Ранее ФАН писал о коррупционном преступлении охотинспектора из Нижегородской области. Мужчина получил от охотника 20 тысяч рублей и был оштрафован на миллион.