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Работница автосервиса продавала сертификаты о вакцинации в Нижегородской области
Происшествия
Работница автосервиса продавала сертификаты о вакцинации в Нижегородской области
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Нижний Новгород, 9 августа. Сотрудница медицинской организации, уборщица и работница автосервиса организовали бизнес в Нижегородской области по продаже поддельных справок о вакцинации от COVID-19.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело за подделку документов. Задержаны три подозреваемых. По версии следствия, две женщины искали клиентов через знакомых и предлагали купить справку о вакцинации за 5 тыс. рублей.

Медработник организовывала все мероприятия. По факту происшествия организована проверка. В ходе нее будут установлены другие обстоятельства возможных неправомерных действий подозреваемой. Также правоохранители дадут правовую оценку действиям покупателей фиктивных сертификатов.

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задержали справки коронавирус
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