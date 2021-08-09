Работница автосервиса продавала сертификаты о вакцинации в Нижегородской области

Нижний Новгород, 9 августа. Сотрудница медицинской организации, уборщица и работница автосервиса организовали бизнес в Нижегородской области по продаже поддельных справок о вакцинации от COVID-19.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело за подделку документов. Задержаны три подозреваемых. По версии следствия, две женщины искали клиентов через знакомых и предлагали купить справку о вакцинации за 5 тыс. рублей.

Медработник организовывала все мероприятия. По факту происшествия организована проверка. В ходе нее будут установлены другие обстоятельства возможных неправомерных действий подозреваемой. Также правоохранители дадут правовую оценку действиям покупателей фиктивных сертификатов.