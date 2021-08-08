Горит Саров: пользователи нижегородских пабликов делятся жуткими кадрами

Нижний Новгород, 8 августа. Огонь из Мордовского заповедника перешел на территорию города Саров Нижегородской области. Жуткими кадрами делятся пользователи социальных сетей.

Паблик «Нижний Новгород» «ВКонтакте» опубликовал видео одного из подписчиков. По информации местных жителей, горит застава.

Город заволокло дымом, огонь тушат с воздуха. Местные вспоминают лето 2010 года и опасаются, что огонь доберется до ядерного центра.

Ранее ФАН писал, что режим ЧС введен в Сарове. Тогда же сообщалось, что ситуация находится под контролем.