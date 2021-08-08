Уронили гроб, сломали ногу покойнику: жуткие похороны прошли в Нижегородской области

Нижний Новгород, 8 августа. Вопиющий случай профессиональной безответственности произошел в городе Заволжье Нижегородской области. Пьяный работник ритуальных услуг уронил гроб и сломал ногу покойнику.

Проводы в последний путь близкого человека для семьи Раисы Л. обернулись нервным срывом и разбирательствами с руководством местной ритуальной компании. И без того печальную траурную церемонию омрачило поведение одного из носильщиков гроба.

«Молодой человек употреблял алкоголь прямо на работе. Но самое страшное нас ждало на кладбище. Он неправильно закрепил спуск с гроба. Когда спускали в яму, крепление слетело, одна сторона гроба упала. Его крышка открылась, все вывалилось в яму, у нашего близкого человека сломалась нога. Заколотить гроб обратно не получилось, закопали, как есть», — рассказала в беседе с ФАН Раиса.

Родственники покойного обратились в ритуальную компанию. Выслушав возмущения клиентов, девушка, представившаяся заместителем директора, предложила три тысячи рублей, к слову, свои услуги организация оценила в 60 тысяч. Позже, увидев пост в местной группе «ВКонтакте», склочная дама вступила в словесную перепалку в личных сообщениях.

Pr Scr telegram.org /

Раисе написали многие жители города, которые когда-то имели дело с этой компанией. Выяснилось, что подобные инциденты для ее сотрудников — не редкость. К примеру, два года назад ритуальщики, получив неверные данные от «скорой», приехали к одной семье со своими соболезнованиями и «выгодным» предложением.

«Они сообщили матери, что ее сын умер. Женщине стало плохо. Родственники решили позвонить ему, как выяснилось, молодой человек жив и здоров. К нам, кстати, они тоже приехали быстрее медиков», — добавила собеседница.

Женщина заверила, просто так инцидент забыть не получится. Она намерена обратиться в суд для взыскания моральной компенсации.

Ранее ФАН писал о пьяном преступнике из Нижегородской области. Мужчина убил сожительницу из-за телефона.