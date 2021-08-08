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Нижегородские волонтеры вяжут веники для северных оленей
Общество
Нижегородские волонтеры вяжут веники для северных оленей
vk.com  /  Заповедник «Керженский»

Нижний Новгород, 8 августа. Студенты Нижегородской сельскохозяйственной академии вяжут веники для северных оленей, которые живут на территории Керженского заповедника. Букеты из веток и листьев служат для парнокопытных подкормкой. К ребятам присоединились участники волонтерского экологического лагеря.

Как сообщили сотрудники самой природоохранной зоны, в этот период животные набирают вес к гону. В первые два летних месяца они стремительно теряли килограммы из-за слепней. Теперь же насекомые их практически не беспокоят.

Нижегородские волонтеры вяжут веники для северных оленей
vk.com  / Заповедник «Керженский»

«К концу июля оленята стали сереть, а у важенок подходит к завершению выпадение зимней шерсти», — рассказали в заповеднике.

Ранее ФАН писал о новом таланте нижегородских медведей. Один из косолапых сделал несколько селфи на фотоловушку Керженского заповедника.

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россия нижегородская область заповедник
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