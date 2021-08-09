Мистика и загадки: в Нижегородской области развивают кладбищенский туризм

Новое направление в развитии краеведения открылось в Нижегородской области. Группа энтузиастов добывает информацию о выдающихся уроженцах региона и планирует проводить экскурсии на их могилы в местном некрополе. О своем проекте ФАН рассказал редактор портала «Нижегородская биографическая энциклопедия» Алексей Никонов.

— Как вы пришли к идее развивать столь необычное для региона направление?

— Направление действительно для нас необычное. Мы развиваем его не на пустом месте. У нас целая команда краеведов, историков. Все мы представляем разные специальности. Я по первому образованию медик, по второму — пиарщик. А мой коллега очень долго работал в полиции, но сейчас на пенсии. По образованию он историк. Вместе мы полтора года назад запустили проект «Нижегородская биографическая энциклопедия». Но слово «туризм» здесь в больших кавычках. Больше он у нас про краеведение, поддержание исторической памяти — это важно. Ведь у нас в регионе жило много людей, которые связаны с ключевыми, значимыми событиями истории нашей страны.

— Что из себя представляет этот проект?

— Мы уже опубликовали имена шести тысяч уроженцев Нижегородской области. В наших запасниках — еще 12 тысяч. Это вселенский проект. Мы выходим за рамки регалий и времени, берем всю историю Нижегородской области от самых глубоких веков до современности. Истории разделены по персоналиям. Один из авторов этого проекта — Сергей Баев. Он десять лет назад создал сайт «Нижегородский некрополь», где по принципу кладбищ, по могилам, была представлена информация о нижегородцах.

/ Алексей Никонов

— Планируете ли вы делать экскурсии по некрополю?

— Мы думаем над форматами. Был ознакомительный визит на кладбище, хотя мы неоднократно были там. Витает в воздухе идея соединить данные по биографиям, персоналиям именно с таким интересным маршрутом по некрополю. Пообщались на эту тему с волонтерами и взяли паузу. У нас есть понимание, что нужно сочетать виртуальное и реальное пространство — ресурс, на котором в интернете будет собрана информация, и определенная навигация по кладбищу. Видится интересным формат экскурсионного проекта.

— Каковы ваши дальнейшие планы?

— Будем выходить на органы власти, чтобы организовать наш краеведческий, культурный проект. Это не просто память одного человека — там действительно собраны судьбы, истории, легенды. Самое печальное, что могилы известных людей находятся в таком состоянии, что, возможно, нужно еще раз обратить на проблему внимание общественности и тех предприятий, где они работали, чтоб привести захоронения в должный вид.

— Есть ли на данный момент спрос на легенды?

— Спрос на легенды огромен. По примеру Санкт-Петербурга и Москвы, людям интересно побывать в некрополе, потому что это пристанище известных людей. Они хотят вспомнить историю, прочувствовать ее. Когда я с коллегой Сергеем Баевым гулял по кладбищу, ему пришло очередное письмо. Люди пишут со всего мира: просят помочь найти захоронения, прояснить судьбу. Обращаются историки, краеведы из других регионов, родственники захороненных в некрополе наших земляков. Дело в том, что в Нижнем Новгороде только одно крупное историческое кладбище.

/ Алексей Никонов

— Герои ваших легенд — кто они?

— К примеру, здесь покоится прототип героини известного произведения Максима Горького «Мать». Еще у нас похоронены декабрист Иван Анненков со своей супругой Прасковьей. Из этих мелких историй складываются настоящие легенды.

В 1937 году застрелился начальник горьковского управления НКВД Матвей Погребинский. Личный водитель хоронил его в ночь на 5 апреля на этом же кладбище. История полна загадок. Ведь он был честным чекистом, перевоспитывал беспризорников, но противился чинить расправу над большевиками. Возможно, ему просто помогли «уйти». Сейчас его могила утрачена. Но мы нашли снимок 1960-х годов. Сейчас этот участок на границе двух могил. У Матвея Погребинского живы родственники. Мой коллега даже общался с ними.

— Какие еще загадки таят ваши легенды?

— Здесь есть семейные захоронения Чеботенко. Летчик Дмитрий Чеботенко, на самом деле — партийный работник, устроил две смерти из разряда «давай покажу, как надо». Он решил научить профессиональных летчиков летать на самолете. Это было на Горьковском авиазаводе. Здесь проводили испытания. К нему посадили очень опытного летчика Фердинанда Меча — обрусевшего немца. В итоге разбились оба. Причем Меча обвинили в гибели ценного члена партии. Радиоперехваты и многочисленные свидетели говорят об обратном.

Племянник Лазаря Кагановича Юрий Каганович — совершенно незаслуженно забытое имя, несмотря на родство с сильным, известным политиком. Ему доверили завод «Капролактам». В годы войны он наладил производство иприта. Получилось так, что в Дзержинске этого химического оружия производилось больше, чем во всей фашистской Германии. Поговаривают, что Гитлер просто испугался мощности Советского Союза. В 1957 году в списки антипартийной группы попал и он. В итоге на его похороны не пришло руководство ни города, ни завода, зато было много рабочих, которые очень уважали его.