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Режим ЧС из-за пожара в Мордовском заповеднике ввели в Сарове
Происшествия
Режим ЧС из-за пожара в Мордовском заповеднике ввели в Сарове
 /  Пресс-служба МЧС РФ по Республике Мордовия

Нижний Новгород, 8 августа. Пожар в Мордовском заповеднике распространился на территорию Нижегородской области и приблизился к ядерному центру в Сарове. Мэр закрытого города Алексей Сафонов ввел режим ЧС.

Как объяснил чиновник в своем Instagram, эти меры необходимы для эффективной борьбы со стихией с привлечением дополнительных сил, в том числе федеральных.

«Сейчас на территории работают личные составы МЧС и Росгвардии, аварийные подразделения города и ядерного центра», написал Алексей Сафонов.

В самом ядерном центре отметили, что приблизившийся к Сарову огонь контролируем и не несет опасности городу. Штаб по ликвидации пожара дежурит днем и даже ночью.

Режим ЧС из-за пожара в Мордовском заповеднике ввели в Сарове
 / Пресс-служба МЧС РФ по Республике Мордовия

Ранее ФАН писал, что из-за пожара в заповеднике режим ЧС был введен в Темниковском районе Мордовии. Опасную зону оцепили сотрудники полиции.

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россия пожары нижегородская область
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