Огонь из Мордовского заповедника приблизился к ядерному центру в Сарове

Нижний Новгород, 7 августа. Огонь из Мордовского заповедника пересек границу с Нижегородской областью и зашел на территорию города Саров.

По информации Федерального ядерного центра, леса горят вблизи производственной площадки предприятия. Виной всему усилившийся ветер.

Федеральное агентство новостей / Тамара Синицына

«Оперативная подача воды на гидранты для тушения осуществляется из собственных скважин на территории 22 площадок, также имеются пожарные резервуары», — сообщил паблик ядерного центра ВКонтакте.

Для тушения крупного пожара направлены еще четыре военных самолета. Борьбу со стихией ведут более 500 человек. Огонь уничтожил свыше 1100 квадратных метров леса.

Ранее ФАН писал о возгорании склада в Одесской области. Площадь комплекса составляет 37,8 тысяч квадратных метров.