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УФСИН по Нижегородской области ищет «добрые руки» для служебных собак
Общество
УФСИН по Нижегородской области ищет «добрые руки» для служебных собак
52.fsin.gov.ru  /  Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 7 августа. УФСИН по Нижегородской области ищет хозяев служебным собакам, которые отправляются на заслуженный отдых. Четвероногие «сотрудники» отслужили в колонии №14 больше восьми лет.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, животные не только умны, но и добры к людям. Чесси, Линда и Тима прошли курс послушания и дрессуры, скромны в требованиях к рациону и не имеют проблем со здоровьем.

УФСИН по Нижегородской области ищет «добрые руки» для служебных собак
52.fsin.gov.ru  / Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

«Причиной передачи собак является отсутствие агрессии, отвлекаемость на других животных, возраст», — сообщили в ведомстве.

УФСИН по Нижегородской области ищет «добрые руки» для служебных собак
52.fsin.gov.ru  / Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Ранее ФАН писал о подготовке кинологов с розыскными собаками в Мордовии. Инструкторы из 12 регионов России проходили обучение в Межрегиональном учебном центре регионального УФСИН.

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россия нижегородская область служебная собака
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