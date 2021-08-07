УФСИН по Нижегородской области ищет «добрые руки» для служебных собак

Нижний Новгород, 7 августа. УФСИН по Нижегородской области ищет хозяев служебным собакам, которые отправляются на заслуженный отдых. Четвероногие «сотрудники» отслужили в колонии №14 больше восьми лет.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, животные не только умны, но и добры к людям. Чесси, Линда и Тима прошли курс послушания и дрессуры, скромны в требованиях к рациону и не имеют проблем со здоровьем.

52.fsin.gov.ru / Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

«Причиной передачи собак является отсутствие агрессии, отвлекаемость на других животных, возраст», — сообщили в ведомстве.

52.fsin.gov.ru / Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Ранее ФАН писал о подготовке кинологов с розыскными собаками в Мордовии. Инструкторы из 12 регионов России проходили обучение в Межрегиональном учебном центре регионального УФСИН.