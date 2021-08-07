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Глеб Никитин поздравил Дину и Арину Авериных с достойным выступлением на Олимпиаде
Спорт
Глеб Никитин поздравил Дину и Арину Авериных с достойным выступлением на Олимпиаде
vk.com  /  Нижегородская область

Нижний Новгород, 7 августа. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Дину и Арину Авериных с достойным выступлением на Олимпиаде в Токио. Дина заняла второе место в личном многоборье. Ее сестра Арина — четвертое.

В своей речи руководитель региона посетовал на несправедливость судейского решения. Дина выступила на «отлично», однако «золото» дали сопернице, которая допустила грубую ошибку. По той же причине Арина упустила возможность войти в число призеров.

«К сожалению, в этот раз высочайший уровень исполнения не удалось конвертировать в медаль высшей пробы. Но это вопрос не к вам, а к внешним обстоятельствам», — сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что для своих земляков гимнастки всегда будут первыми.

Ранее ФАН писал о многочисленных победах российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Участникам игр удается завоевывать первые места, несмотря на давление Запада.

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россия нижегородская область олимпиада в токио
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