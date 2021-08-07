Саров накрыло дымом от пожара в Мордовском заповеднике: ФАН публикует видео

Нижний Новгород, 7 августа. Город Саров Нижегородской области накрыло облаком едкого дыма. Смог в ядерный центр страны принес южный ветер из Мордовского заповедника.

Оперативный штаб по тушению пожара в мордовском заповеднике имени Петра Смидовича рекомендовал местным жителям не покидать свои дома. Наиболее опасно пребывание на улице людям с заболеваниями дыхательных путей.

«Живу на восьмом этаже. Страшная картина появилась утром, потом вся облачность рассеялась, но и сейчас дышать трудно, и пепел в дом летит. Очень хочется надеяться на улучшение обстановки, мы уже переживали такое в 2010 году. Это очень страшно», — рассказала ФАН жительница Сарова Тамара С.

Ранее ФАН писал, что дым от лесных пожаров в Якутии накрыл Красноярский край. По информации источника агентства, смог не покинет регион до 12 августа.