Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 19:36
19:32
Политика
Названа главная причина, почему Украина никогда не войдет в Евросоюз
19:32
Политика
Регионовед Силаев поставил точку в спорах о роли Грузии в событиях 2008 года
19:30
Ливия
Ливийское правительство обсудит интеграцию боевиков в госучреждения
19:30
ФАН-ТВ
Зоопарки мира отмечают Международный день дымчатого леопарда
19:29
Общество
Пермские ветеринары спасли бельчонка со сломанными лапками
19:29
Интервью
Польский политолог объяснил интерес Варшавы к Тимановской конкуренцией с Вильнюсом
19:28
Общество
Создательница вакцины от коронавируса стала прообразом куклы Barbie
19:28
Общество
Онищенко высказался о возможном снижении общего интеллектуального уровня населения
19:26
Армия
Шойгу планирует проверить ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Красмаш»
19:24
Экономика
Авиакомпания «Россия» потратит более 23 млрд рублей на самолеты SSJ-100
Все новости

Депутат Журавлев оповестит Генпрокуратуру о «золотой» воде в Нижегородской области
Политика
Депутат Журавлев оповестит Генпрокуратуру о «золотой» воде в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей

Нижний Новгород, 5 августа. Депутат Госдумы и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев встретился с жителями Нижегородской области и обсудил с ними проблемы региона.

Парламентарий пообщался с местными предпринимателями, а также принял жалобы по социальной сфере. В частности, жители Нижегородской области посетовали на низкий уровень пенсий.

«Стыдно должно быть за размер пенсий! Люди работали всю жизнь, а получают гроши! Необходимо ликвидировать ПФР как структуру. Деньги освободятся!» — сказал Алексей Журавлев.

Трудностями в туристической сфере поделились представители гостиничного бизнеса, которые рассказали Журавлеву о больших платежах за воду. Выставляет счета местный водоканал. По их словам, по цене вода «как будто золотая». Депутат пообещал, что поставит в известность Генпрокуратуру РФ, которая разберется с этим вопросом.

Ранее Алексей Журавлев оценил работу предприятий в Тамбовской области. Так, в Моршанске депутата впечатлила забота местного лесхоза о сотрудниках.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутат Журавлев оповестит Генпрокуратуру о «золотой» воде в Нижегородской области
пенсии госдума журавлев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru