Депутат Журавлев оповестит Генпрокуратуру о «золотой» воде в Нижегородской области

Нижний Новгород, 5 августа. Депутат Госдумы и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев встретился с жителями Нижегородской области и обсудил с ними проблемы региона.

Парламентарий пообщался с местными предпринимателями, а также принял жалобы по социальной сфере. В частности, жители Нижегородской области посетовали на низкий уровень пенсий.

«Стыдно должно быть за размер пенсий! Люди работали всю жизнь, а получают гроши! Необходимо ликвидировать ПФР как структуру. Деньги освободятся!» — сказал Алексей Журавлев.

Трудностями в туристической сфере поделились представители гостиничного бизнеса, которые рассказали Журавлеву о больших платежах за воду. Выставляет счета местный водоканал. По их словам, по цене вода «как будто золотая». Депутат пообещал, что поставит в известность Генпрокуратуру РФ, которая разберется с этим вопросом.

Ранее Алексей Журавлев оценил работу предприятий в Тамбовской области. Так, в Моршанске депутата впечатлила забота местного лесхоза о сотрудниках.