Мордовия отмечает 20-летие со дня канонизации адмирала Ушакова

В Мордовии проходят праздничные мероприятия в честь 20-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. В среду торжества состоялись в Темниковском районе, где адмирал провел свои последние годы.

Череда событий, которая легла в основу празднования юбилейной даты, началась с возложения цветов к подножию памятника Феодору Ушакову и освящения места под будущую часовню. Здесь на деньги благотворителей планируют построить религиозный объект, как напоминание о некогда разрушенном Спасо-Преображенском соборе, где в 1817 году отпевали адмирала.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

«Сначала здесь должна появиться часовня. Позже, при благоприятных обстоятельствах, хотим возродить Спасо-Преображенский собор. Это будет серьезным знаковым событием не только для Темникова, Мордовии, но и всей России», — рассказал ФАН глава Темниковского района Сергей Кизим.

Собеседник поделился, что праздник станет отправной точкой для многих великих дел. К примеру, руководство района с представителями других регионов обсудило дальнейшие планы сторон по совместному развитию туризма, строительству и благоустройству объектов.

Роль адмирала Ушакова в мировой истории сложно переоценить. На счету флотоводца 43 морских сражения и ни одного поражения. Его потомки отмечают перевернутую тактику и удивительное мышление воина.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

«Нас, военно-морской флот, город Темников и Санаксарский монастырь связывает очень многое. 25 июля в Санкт-Петербурге состоялся пятый юбилейный военно-морской парад. По сложившейся традиции, отсюда, из темниковской земли, рака с мощами адмирала была доставлена в Санкт-Петербург, где находилась в течение недели. Мы провели морской крестный ход на катере «Иоанн Кронштадтский». Мощи Ушакова прошли вдоль строя кораблей кронштадтского рейда вдоль строя кораблей на реке Неве. Наш духовный покровитель оказал поддержку и парад получил высокую оценку руководителя государства и министерств обороны», — рассказал капитан 1-го ранга, заместитель командующего Северным флотов Владислав Павлов.

«Мы более 20 лет приезжаем сюда, чтобы поклониться святым мощам Феодора Ушакова. Наш бывший предводитель историк Ганичев 50 лет совей жизни посвятил сбору материала о жизни адмирала», — рассказал корреспонденту руководитель Центра Феодор Ушакова Сергей Котькало.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Далее гости переместились на площадку перед въездом в Темников, где возвышается поклонный крест. Сооружение — плод труда мастеров из Санкт Петербурга. Символично, что его освятили в день празднования 20-летия канонизации адмирала.

«Поклонный крест в честь этого события решено было поставить по инициативе Сергея Кизима по согласованию с епископом Краснослободским и Темниковским Климентом. Объект установили на средства спонсоров. Откликнулся весь район. Одни помогали деньгами, другие — стройматериалами и делом», — рассказал директор службы хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Темниковского района Юрий Кукушкин.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Торжества продолжились в районном Дворце культуры межрегиональным фестивалем патриотической песни «Морская душа». Далее участники отправились в Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь, где состоялось всенощное бдение. На четверг также запланированы праздничные мероприятия. Эстафету примет столица Мордовии.