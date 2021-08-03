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Сотрудник Нижегородского ГУФСИН призывал подчиненных делиться
Общество
Сотрудник Нижегородского ГУФСИН призывал подчиненных делиться
pixabay.com  /  JetraTull

Нижний Новгород, 3 августа. В пособничестве и превышении должностных полномочий обвиняют бывшего замначальника Нижегородского ГУФСИН. Мужчина собирал с коллег деньги и передавал их экс-руководителю управления.

По версии следователей, четыре года обвиняемый собирал с заместителей главы ГУФСИН по 50 тысяч рублей. В итоге премиальные в 950 тысяч рублей он передал своему начальнику.

Также он призывал делиться и своих подчиненных. С незаконных поборов от 18 до 50 тысяч рублей он собрал более миллиона.

«В ходе предварительного расследования обвиняемый уволен из органов ФСИН. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

Ранее ФАН писал, что полковника из Мордовии обвиняют во взяточничестве. Замначальника регионального УФСИН присвоил сделанные руками заключенных сувениры стоимостью в 760 тысяч рублей.

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россия нижегородская область
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