Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 23:53
23:51
Происшествия
Два ребенка пострадали после столкновения легковушек в Воронеже
23:47
Спорт
«Лилль» победил ПСЖ и завоевал Суперкубок Франции
23:45
Происшествия
Спасатели эвакуировали двух альпинистов в горах Кабардино-Балкарии
23:31
Происшествия
Более 100 огнеборцев привлечены к тушению пожара в Оренбурге
23:22
Общество
Чкаловская лестница открылась после реконструкции в Нижнем Новгороде
23:20
Общество
Проект Фурманова и Шапкина признали лучшим веб-сериалом России на Realist Web Fest
23:10
Олимпиада-2020 в Токио
Белорусская легкоатлетка Тимановская находится в токийском отделении полиции
23:08
Армия
Начало боевых действий между США и Россией в море назвали маловероятным
23:02
Весь мир
США выделят 149 млн долларов на отправку гуманитарной помощи в Тыграй
22:51
Весь мир
Граждане Эфиопии вышли на очередной митинг в штате Афар против сепаратистов НФОТ
Все новости

Чкаловская лестница открылась после реконструкции в Нижнем Новгороде

  /   Обновлено: 01 августа 2021 23:22
Общество
Чкаловская лестница открылась после реконструкции в Нижнем Новгороде
pixabay.com  /  Сергей Петров

Нижний Новгород, 1 августа. Торжественное открытие одного из символов города, Чкаловской лестницы, состоялось в Нижнем Новгороде. Оркестр Мариинского театра выступил в честь этого события для горожан.

Музыканты выступали в сопровождении светового шоу. Прямая трансляция праздника велась на телеканале «Нижний Новгород 24». По словам губернатора региона Глеба Никитина, полная реконструкция объекта была проведена в рамках подготовки города к 800-летнему юбилею.

Недавно волонтеры движения «Счастливый Нижний Новгород» рассказали ФАН историю создания организации. Они также раскрыли секрет, как группе активистов удается помогать сохранять чистоту города и оказывать поддержку местным детским домам.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Чкаловская лестница открылась после реконструкции в Нижнем Новгороде
открытие лестница символ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru