Чкаловская лестница открылась после реконструкции в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 1 августа. Торжественное открытие одного из символов города, Чкаловской лестницы, состоялось в Нижнем Новгороде. Оркестр Мариинского театра выступил в честь этого события для горожан.

Музыканты выступали в сопровождении светового шоу. Прямая трансляция праздника велась на телеканале «Нижний Новгород 24». По словам губернатора региона Глеба Никитина, полная реконструкция объекта была проведена в рамках подготовки города к 800-летнему юбилею.

Недавно волонтеры движения «Счастливый Нижний Новгород» рассказали ФАН историю создания организации. Они также раскрыли секрет, как группе активистов удается помогать сохранять чистоту города и оказывать поддержку местным детским домам.