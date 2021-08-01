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Проект Фурманова и Шапкина признали лучшим веб-сериалом России на Realist Web Fest

  /   Обновлено: 01 августа 2021 23:20
Общество
Проект Фурманова и Шапкина признали лучшим веб-сериалом России на Realist Web Fest
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Нижний Новгород, 1 августа. Комедию «П. С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой» Алексея Фурманова и Станислава Шапкина признали лучшим российским веб-сериалом на Realist Web Fest.

Торжественная церемония награждения финалистов прошла в воскресенье в Нижнем Новгороде. Лучшим российским проектом фестиваля признали «П. С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой» от создателей Алексея Фурманова и Станислава Шапкина. Главный приз забрала канадская комедия режиссера Лии Кэмерон «Дочь коммуниста».

«Не буду томить — лучшим российским веб-сериалом становится проект «П. С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой», — заявил создатель фестиваля Антон Калинкин.

Площадкой Международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest стал Нижний Новгород. На церемонии открытия присутствовали драматурги Олег и Владимир Пресняковы, актрисы Ольга Сутулова и Агния Кузнецова.

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