Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest стартовал в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 1 августа. Нижний Новгород стал площадкой для проведения третьего международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest. Церемония открытия состоялась в выставочном зале «Арсенал».

На фестиваль приехали известные деятели российского кино, в числе которых режиссер Юрий Быков, драматурги Олег и Владимир Пресняковы, актрисы Ольга Сутулова, Агния Кузнецова и многие другие. Ведущей торжественной церемонии открытия стала певица Нино Нинидзе. Программа третьего Realist Web Fest была отобрана сразу за два года, поскольку в 2020-м мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.

«Программа этого года, российская ее часть подтверждает, что за 3 года веб-сериалы стали неотъемлемой частью медиа-пространства и нашей киноиндустрии», — уверен основатель фестиваля Антон Калинкин.

Всего в основную программу конкурса были отобраны 43 проекта из 3000 тысяч заявок. За премии Realist Web Fest поборются 15 российских веб-сериалов от платформ КиноПоискHD, Okko, KION и компании «Среда». В состав международного жюри вошли директор престижного веб-фестиваля Rio Web Fest Леандро Силва, актриса и режиссер Роуз оф Доллс, а также французский сценарист Жоэль Бассажэ.

В сентябре в городе Иваново пройдет третий фестиваль сериалов «Пилот». Мероприятие, как заверили организаторы, проведут при соблюдении всех требований Роспотребнадзора на фоне пандемии коронавируса.