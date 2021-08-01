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Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest стартовал в Нижнем Новгороде
Общество
Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest стартовал в Нижнем Новгороде
pixabay.com

Нижний Новгород, 1 августа. Нижний Новгород стал площадкой для проведения третьего международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest. Церемония открытия состоялась в выставочном зале «Арсенал».

На фестиваль приехали известные деятели российского кино, в числе которых режиссер Юрий Быков, драматурги Олег и Владимир Пресняковы, актрисы Ольга Сутулова, Агния Кузнецова и многие другие. Ведущей торжественной церемонии открытия стала певица Нино Нинидзе. Программа третьего Realist Web Fest была отобрана сразу за два года, поскольку в 2020-м мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.

«Программа этого года, российская ее часть подтверждает, что за 3 года веб-сериалы стали неотъемлемой частью медиа-пространства и нашей киноиндустрии», — уверен основатель фестиваля Антон Калинкин.

Всего в основную программу конкурса были отобраны 43 проекта из 3000 тысяч заявок. За премии Realist Web Fest поборются 15 российских веб-сериалов от платформ КиноПоискHD, Okko, KION и компании «Среда». В состав международного жюри вошли директор престижного веб-фестиваля Rio Web Fest Леандро Силва, актриса и режиссер Роуз оф Доллс, а также французский сценарист Жоэль Бассажэ.

В сентябре в городе Иваново пройдет третий фестиваль сериалов «Пилот». Мероприятие, как заверили организаторы, проведут при соблюдении всех требований Роспотребнадзора на фоне пандемии коронавируса.

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кино фестиваль сериалы
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