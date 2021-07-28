Три тигренка появились на свет в нижегородском зоопарке «Мадагаскар»

Нижний Новгород, 28 июля. Врачи приехали в городской зоопарк, чтобы проверить состояние здоровья новорожденных тигрят.

Смотрители парка «Мадагаскар» рассказали, что у тигров Шакиры и Шерхана родились три малыша. Они здоровы, хорошо себя чувствуют и находятся под присмотром специалистов.

Недавно в зоопарк приехали ветеринары, чтобы осмотреть новорожденных. Информация о радостном событии появилась в Telegram-канале «Нижний №1».

Также стало известно, что в Приморье в скором времени появится новый зоопарк, в котором будут спасать животных, пострадавших во время наводнения.