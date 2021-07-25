Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 19:20
19:19
Общество
Синоптики рассказали россиянам, каким будет последний месяц лета
19:18
Шоу-бизнес
Пасынок Стаса Михайлова тайно женился на иностранке
19:17
Общество
Ученые из США обнаружили, что цвет поседевших волос может восстановиться в отпуске
19:16
Спорт
«Не верится, что я смогла!»: Коробейникова о своей олимпийской медали в Токио
19:15
Политика
Американцы рассчитывают испытать новый препарат от COVID-19 на украинцах
19:14
Политика
В Киеве рассказали о массовом бегстве украинцев на заработки за границу
19:13
Общество
Фанаты «Спартака» посвятили баннер МакSим на матче в Казани
19:12
Весь мир
Торги Турции с «Талибаном» и комендантский час: главные события недели в Афганистане
19:10
Весь мир
Демократизация Судана: как Запад мешает стране перейти к росту экономики
19:09
Армия
В ходе МАКС-2021 Россия заключила экспортные контракты на 265 млрд рублей
Все новости

В Нижегородской области открылся виртуальный концертный зал на 100 мест
Общество
В Нижегородской области открылся виртуальный концертный зал на 100 мест
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Нижний Новгород, 25 июля. Новый виртуальный концертный зал, рассчитанный на 100 мест, появился в городском округе Навашинский Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Местным жителям стала доступна новая культурная площадка, на которой они смогут смотреть прямые трансляции концертов, а также принимать участие в мастер-классах и других учебных программах. Об этом рассказала первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

На создание ВКЗ из федерального бюджета выделили 1 млн рублей. На эти средства было приобретено необходимое оборудование. При этом за счет местного бюджета в концертном зале провели ремонт.

Театр «Санкт-Петербургъ Опера» тем временем планирует открыть в Северной столице вторую площадку. С просьбой о содействии с расширением руководство культурного учреждения обратилось в Смольный.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Нижегородской области открылся виртуальный концертный зал на 100 мест
виртуальный концертный зал хорошие новости россии навашино
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru