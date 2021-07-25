В Нижегородской области открылся виртуальный концертный зал на 100 мест

Нижний Новгород, 25 июля. Новый виртуальный концертный зал, рассчитанный на 100 мест, появился в городском округе Навашинский Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Местным жителям стала доступна новая культурная площадка, на которой они смогут смотреть прямые трансляции концертов, а также принимать участие в мастер-классах и других учебных программах. Об этом рассказала первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

На создание ВКЗ из федерального бюджета выделили 1 млн рублей. На эти средства было приобретено необходимое оборудование. При этом за счет местного бюджета в концертном зале провели ремонт.

Театр «Санкт-Петербургъ Опера» тем временем планирует открыть в Северной столице вторую площадку. С просьбой о содействии с расширением руководство культурного учреждения обратилось в Смольный.