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Водитель заживо сгорел после столкновения со стелой в Дзержинске
Происшествия
Водитель заживо сгорел после столкновения со стелой в Дзержинске
 /  пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Дзержинск, 25 июля. Мужчина погиб в машине после того, как врезался в стелу. Водитель не сумел выбраться из горящего транспорта.

Смертельный инцидент произошел на проспекте Чкалова. По данным нижегородских ГУ МВД и ГУ МЧС, водитель автомобиля Ford потерял управление и врезался в стелу на проспекте Чкалова в Дзержинске.

В результате столкновения легковой автомобиль сразу же загорелся, а 27-летний водитель погиб. Спасатели ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, детали происшествия устанавливаются.

Похожий инцидент произошел ранее под Нижним Новгородом.Водитель фуры заживо сгорел в кабине после массового ДТП на трассе.

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