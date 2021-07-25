Водитель заживо сгорел после столкновения со стелой в Дзержинске

Дзержинск, 25 июля. Мужчина погиб в машине после того, как врезался в стелу. Водитель не сумел выбраться из горящего транспорта.

Смертельный инцидент произошел на проспекте Чкалова. По данным нижегородских ГУ МВД и ГУ МЧС, водитель автомобиля Ford потерял управление и врезался в стелу на проспекте Чкалова в Дзержинске.

В результате столкновения легковой автомобиль сразу же загорелся, а 27-летний водитель погиб. Спасатели ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, детали происшествия устанавливаются.

Похожий инцидент произошел ранее под Нижним Новгородом.Водитель фуры заживо сгорел в кабине после массового ДТП на трассе.