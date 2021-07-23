Нижегородские пожарные спасли поезд от взрыва, рискуя собственными жизнями

Нижний Новгород, 23 июля. Нижегородские пожарные провели спасательную операцию и предотвратили взрыв горючих смесей в цистернах грузового поезда.

ЧП случилось возле поселка Теша — пожар вспыхнул во втором отсеке электровоза из-за технической неисправности. В цистернах состава находились горючие смеси, поэтому взрыв мог произойти в любую секунду.

Местный пожарный Сергей Д. принял решение действовать оперативно и с помощью личного трактора оттащил электровоз от цистерн, тем самым устранив угрозу взрыва.

Благодаря этому никто из участников и очевидцев происшествия не пострадал. Сам грузовой поезд серьезно обгорел на площади 20 квадратных метров.

Еще одна история спасения произошла в Смоленской области. В поселке Колодня во время пожара в летнем доме мужчина спас своего брата.