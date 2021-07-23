Силовики закрыли игорный клуб в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 23 июля. В областной столице силовики пресекли деятельность организаторов азартных игр. На нарушителей закона заведено уголовное дело.

Как сообщили в региональном Следственном управлении СК, игровой клуб располагался на цокольном этаже дома по улице Народной. К моменту прибытия силовиков в заведении «заработать» пытались четыре клиента. На своем посту находилась администратор. Как выяснилось, женщина уже имела проблемы с законом.

Полицейские изъяли девять игровых компьютеров. Личности остальных организаторов устанавливаются.

Ранее ФАН писал о пресечении деятельности организаторов азартных игр в Кирове. Полицейские закрыли два казино.