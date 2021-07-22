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Число погибших в ДТП с фурой под Нижним Новгородом увеличилось до трех

  /   Обновлено: 22 июля 2021 09:43
Происшествия
Число погибших в ДТП с фурой под Нижним Новгородом увеличилось до трех
pxhere.com

Нижний Новгород, 22 июля. Жертвами ДТП с четырьмя грузовиками в Кстовском районе Нижегородской области стали три человека, сообщили в региональном главке МЧС.

Еще трое пострадали, им уже оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение, добавили в ведомстве. Движение в районе аварии уже восстановлено.

Грузовые автомобили столкнулись на федеральной трассе М7 «Волга» в Нижегородской области. После ДТП начался пожар, один человек сгорел заживо. Страшные кадры с места событий были опубликованы в Сети. На них видна полыхающая часть кузова одного грузовика и кабина второй фуры.

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дтп фура кстовский район
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