Нижегородец спас умирающего от голода щенка, которого заперли в квартире на месяц

Нижний Новгород, 17 июля. Жительница Нижнего Новгорода оставила почти на месяц щенка Лизу в запертой квартире. Неравнодушный прохожий освободил собаку из заточения.

Соседи многоквартирного дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода подкармливали скулящего трехмесячного щенка. Хозяйка оставила собаку без еды и воды одну на жаре и пропала. Неравнодушные граждане перебрасывали собаке еду через окно почти месяц. Те, кто мог залезть на второй этаж, наливали воду.

Выбраться самостоятельно собака не могла, так как на окнах установлены решетки. Щенка спас прохожий, который услышал мучительный вой животного. Он забрался на второй этаж и вытащил пса. В настоящее время собака находится на передержке у одной из жительниц города.

Женщина из Ноябрьска ранее спасла от гибели нескольких маленьких бельчат. Многие белки в детстве оказываются в неминуемой опасности.