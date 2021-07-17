Мужчины устроили массовую драку с приемами из единоборств в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 17 июля. Любители помахать кулаками устроили массовую драку у Речного вокзала. Потасовка с приемами из единоборств случилась возле кафе на набережной.

Участниками драки стали по меньшей мере 10 человек. Очевидцы побоища успели заснять происходящее на видео и выложить в Сеть. На кадрах видно, как толпа мужчин сначала что-то бурно выясняла возле заведения, а потом начала показывать друг другу приемы из единоборств.

Пока часть собравшихся мужчин толкали друг друга и пытались запугать противников приемами одного из популярных единоборств, другие стояли и смотрели за происходящим, не пытаясь разнять драчунов. Причины инцидента выясняются.

Похожий случай произошел на севере Москвы, где толпа избила двух охранников торгового центра. Полиция задержала зачинщиков потасовки, сообщал сайт 360tv.ru.