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Три человека пострадали при взрыве на заводе Свердлова в Дзержинске

  /   Обновлено: 16 июля 2021 19:44
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве на заводе Свердлова в Дзержинске
Pr Scr youtube.com

Дзержинск, 16 июля. Разгерметизация емкости с ацетоном в Дзержинске Нижегородской области привела к взрыву. Эвакуировано более 20 человек.

ЧП произошло на заводе имени Я. М. Свердлова. В цехе по производству ацетона прогремел взрыв.

По предварительным данным, произошла разгерметизация емкости с химическим веществом. В результате инцидента пострадали три человека. Завод занимается производством взрывчатки и входит в оборонно-промышленный комплекс.

Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. Идет проверка.

Три человека пострадали при взрыве в частном доме в Махачкале.

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