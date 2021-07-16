Три человека пострадали при взрыве на заводе Свердлова в Дзержинске

Дзержинск, 16 июля. Разгерметизация емкости с ацетоном в Дзержинске Нижегородской области привела к взрыву. Эвакуировано более 20 человек.

ЧП произошло на заводе имени Я. М. Свердлова. В цехе по производству ацетона прогремел взрыв.

По предварительным данным, произошла разгерметизация емкости с химическим веществом. В результате инцидента пострадали три человека. Завод занимается производством взрывчатки и входит в оборонно-промышленный комплекс.

Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. Идет проверка.

Три человека пострадали при взрыве в частном доме в Махачкале.