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Три ребенка получили травмы в аварии под Нижним Новгородом

  /   Обновлено: 16 июля 2021 08:02
Происшествия
Три ребенка получили травмы в аварии под Нижним Новгородом
pixabay.com

Нижний Новгород, 16 июля. Два автомобиля столкнулись на трассе М07 «Волга» в Нижегородской области. Среди пострадавших есть дети, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Авария произошла утром 16 июля. В результате ДТП пострадали семь человек, один из них погиб. Спасатели уточнили, что травмировались три ребенка. Для ликвидации последствий произошедшего привлекли силы и средства МЧС по Нижегородской области.

«В результате ДТП пострадали семь человек, из них погиб один человек», — говорится в сообщении ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали в Первомайском районе Новосибирска. Столкнулись автобус и легковой автомобиль Ford. Травмы получили водители обоих транспортных средств, сообщили в местном ГУ МВД.

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