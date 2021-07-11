Женщины подрались из-за закрытого окна в в новосибирской электричке

Новосибирск, 11 июля. Спор между двумя пожилыми женщинами возник из-за окна в электричке на станции Матвеевка. Одна из пассажирок сидела возле закрытого окна а другая женщина требовала открыть его.

Не добившись положительного результата, сторонница открытых окон стала пинать соперницу. Между женщинами возникла потасовка. Очевидцы сняли конфликт на камеру мобильного телефона. Ситуация разрешилась тем, что одна из женщин пересела на другое место.

По факту инцидента проводится проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители Ростова задержали хулигана, пролежавшего под электричкой 15 минут.