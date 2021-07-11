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Полицейские обезвредили агрессивного нижегородца выстрелом в ногу

  /   Обновлено: 11 июля 2021 19:00
Происшествия
Полицейские обезвредили агрессивного нижегородца выстрелом в ногу
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Нижний Новгород, 11 июля. Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие в отношении 42-летнего жителя деревни Комарово Павловского района.

Пожилая женщина позвонила в полицию и сообщила, что у ее сына случилось обострение заболевания — в приступе агрессии он угрожает ее убить. Прибывшие на место полицейские обнаружили неадекватного мужчину, размахивающего косой в сторону своей матери. На требований стражей порядка злоумышленник не реагировал, а лишь схватился за нож и стал угрожать расправой всем присутствующим. Тогда один из полицейских выстрелил сначала в воздух, а потом в ногу мужчине, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сейчас дебошир находится в больнице. Против него следователи регионального СК РФ возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника власти.

Проведенная проверка признала действия полицейских правомерными.

Голый дебошир забросал полицейских пивными бутылками в одном из продуктовых магазинов на Тучковом переулке в Петербурге.

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