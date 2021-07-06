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В Нижегородской области начали выдавать универсальные антиковидные пропуска

  /   Обновлено: 06 июля 2021 19:13
Общество
В Нижегородской области начали выдавать универсальные антиковидные пропуска
pixabay.com  /  Сергей Петров

Нижний Новгород, 6 июля. Бейджи «Мультипасс 800» выдаются гражданам, прошедшим процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции или переболевшим COVID-19.

Жители Нижнего Новгорода смогут получить универсальные антиковидные пропуска — «Мультипасс 800». Об этом сообщил сотрудник «Центра 800» Алексей Молев на своей странице в социальной сети Instagram.

Такие пропуска выдаются гражданам, прошедшим процедуру вакцинации от коронавируса или переболевшим COVID-19. Бейджи «Мультипасс 800» дают возможность посетить праздничные мероприятия, кинотеатры, клубы и музеи, а также цирки и концертные залы. Документ можно оформить онлайн или в центре «Мультипасс 800».

В Москве для подтверждения прохождения вакцинации были введены специальные QR-коды. Как сообщалось ранее, их отправляют жителям российской столицы по СМС.

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документ пропуск коронавирус
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