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«Черный снег» выпал в Нижегородской области
Общество
«Черный снег» выпал в Нижегородской области
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 3 июля. Жители города Шахунья Нижегородской области пожаловались на выпавший «черный снег» из пепла. Пост с описанием необычного явления появился в популярном городском паблике.

«Это просто кошмар. Все машины в копоти, огород весь залило чернотой. Кто машины отмывать будет?» — недоумевает анонимный пользователь.

«Черный снег» выпал в Нижегородской области
Pr Scr vk.com  / Анонимка (г. Шахунья)

Судя по комментариям, подобные инциденты случались и раньше. Горожане уверены, что виной всему несоблюдение правил производства одним из местных предприятий.

Ранее ФАН писал о мощном граде в Нижегородской области. Внушительный слой белых осадков накрыл Саров.  

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