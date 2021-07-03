«Черный снег» выпал в Нижегородской области

Нижний Новгород, 3 июля. Жители города Шахунья Нижегородской области пожаловались на выпавший «черный снег» из пепла. Пост с описанием необычного явления появился в популярном городском паблике.

«Это просто кошмар. Все машины в копоти, огород весь залило чернотой. Кто машины отмывать будет?» — недоумевает анонимный пользователь.

Pr Scr vk.com / Анонимка (г. Шахунья)

Судя по комментариям, подобные инциденты случались и раньше. Горожане уверены, что виной всему несоблюдение правил производства одним из местных предприятий.

Ранее ФАН писал о мощном граде в Нижегородской области. Внушительный слой белых осадков накрыл Саров.