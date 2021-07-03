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Нижегородские сироты получат 610 квартир в 2021 году

Общество
Нижегородские сироты получат 610 квартир в 2021 году
pixabay.com  /  Schluesseldienst

Нижний Новгород, 3 июля. За первую половину года органы местного самоуправления и минсоцполитики Нижегородской области заключили контракты на приобретение 235 квартир для детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в 2021 году планируется обеспечить жильем 610 сирот.

По информации регионального правительства, с начала года на эти цели направлено больше 87 миллионов рублей. Общая стоимость жилых помещений, приобретаемых в этом году, превысила прошлогодний показатель на 18 миллионов и составила один миллиард рублей.

По требованиям, квартира не должна быть меньше 30 квадратных метров. Сироты получают жилье уже с готовым ремонтом, установленной сантехникой и кухонным оборудованием.

Ранее ФАН писал о материальной помощи пострадавшим от урагана жителям Мордовии. Хозяева разрушенных домов получат от 30 до 120 тысяч рублей.

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россия нижегородская область жилье для детей-сирот
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