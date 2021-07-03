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Семейство лис поселилось в Нижегородском кремле
Общество
Семейство лис поселилось в Нижегородском кремле
 /  Пресс-служба Правительства Нижегородской области

Нижний Новгород, 3 июля. Необычное соседство с дикими животными замечено в Нижегородском кремле. На этот раз маленький представитель звериного семейства появился на крыше строения. О комфортных условиях для проживания лис в ремонтируемом объекте в своем Instagram рассказал губернатор области Глеб Никитин.

«В кремле живет целое семейство лис с лисятами! Сейчас им, наверное, особенно интересно наблюдать за самыми масштабными работами здесь за 50 лет», — написал руководитель региона.

Как заверил своих подписчиков Глеб Никитин, жизни зверей ничего не угрожает. Они обитают в норах, питаются мышами и птицами и выходят только ночью или рано утром. К примеру, в этот раз они решили проинспектировать ход ремонтных работ в 8:00.

«До благоустройства ветеринары говорили, что их нужно возвращать в привычную среду — в лес. Будем решать, на произвол судьбы не оставим», — заверил губернатор.

Ранее ФАН писал о спасении редких лебедей в Мордовии. Причиной гибели птиц может стать спуск воды в пруду.

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