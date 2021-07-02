Дети спасли заживо закопанного котенка в Нижнем Новгороде, опубликовано видео

Нижний Новгород, 2 июля. В Сормовском районе областной столицы неизвестный зооненавистник закопал в землю новорожденного котенка. Вооружившись совком, на помощь попавшему в беду малышу поспешили дети. Об инциденте стало известно в одном из местных пабликов.

Беззаботно гуляющие на улице мальчишки услышали писк под закопанным в песок колесом и вытащили из земли живого котенка. Судя по размерам и состоянию найденыша, он только успел родиться.

«Маленький мальчик забрал его домой, сказал, что бабушка ветеринар отрежет пуповину», — успокоила взволнованных подписчиков автор видео Полина К.

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