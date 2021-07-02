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Нижегородцам запретили купаться в десяти озерах региона
Общество
Нижегородцам запретили купаться в десяти озерах региона
новгородский-район.рф  /  Администрация Новгородского муниципального района

Нижний Новгород, 2 июля. Жителям Нижегородской области запретили купаться в нескольких водоемах. Соответствующее решение было принято региональным Роспотребнадзором после заключения лаборантов.

По данным ведомства, 10 из 15 озер не соответствуют требованиям СанПиНа. Воду проверяли на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические и радиологические показатели.

Выяснилось, что эти водные объекты буквально кишат бактериями, а озеро Автозаводского района, в дополнение ко всему, заражено церкариями. Паразитам наиболее интересны утки, однако для человека встреча с личинками может обернуться так называемым «зудом купальщика». Жители города в местных пабликах последствиям купания в этом водоеме посвятили несколько постов, дополненных фотографиями пораженных участков.

Нижегородцам запретили купаться в десяти озерах региона
Pr Scr vk.com  / Нижний Новгород

Ранее ФАН писал о непригодных для купания озерах Санкт-Петербурга. В них специалисты обнаружили опасные для человека инфекции.

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