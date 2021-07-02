Жители нижегородского Лысково пожаловались на зловонный запах на улицах города

Нижний Новгород, 2 июля. Жители города Лысково Нижегородской области пожаловались на загрязнение окружающей среды мясокомбинатом. Пост, описывающий все «прелести» соседства с предприятием, появился в одном из местных пабликов.

«Жители улицы Революции задыхаются от запаха тухлого мяса. Невозможно открыть окна. По всей улице валяются кости, пакеты и обертки от колбасы и сосисок», — говорится в сообщении.

Pr Scr vk.com / Подслушано Лысково. New

Улица Революции находится в центральной части города. По словам анонимного автора, по ней часто передвигаются не только местные жители, но и туристы.

«По всем улицам Горького и Революции пахнет тухлым, а от мясокомбината текут зловонные ручьи. Люди страдают, я там не живу и бываю редко, но каждый раз наблюдаю одну и ту же картину», — подтвердила в беседе с корреспондентом Ирина Б.

По словам одного из сотрудников Лысковского мясокомбината, неприятного запаха и, тем более, ручья нет даже на территории предприятия. Мужчина заверил ФАН, комиссия Роспотребнадзора на днях уже была с проверкой в организации и, по имеющейся у него информации, претензий к производству мясных изделий у ведомства не нашлось.

Ранее ФАН писал о загрязнении реки в Мордовии. Росприроднадзор наказал спиртзавод на полмиллиона рублей.