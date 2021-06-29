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Тело утонувшего школьника обнаружил нижегородский рыбак

Происшествия
Тело утонувшего школьника обнаружил нижегородский рыбак
vk.com  /  ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 29 июня. В Варнавинском районе Нижегородской области погиб 12-летний ребенок. Мальчик утонул в реке Ветлуга.

Как сообщили в региональном МЧС, в понедельник двое школьников купались недалеко от деревни Булдаково. В какой-то момент ребят начало уносить сильным течением. Выбраться удалось только одному мальчику.

После исчезновения школьника поисками занимались спасатели и сотрудники полиции. В двух километрах от места купания тело ребенка обнаружил местный рыбак.

С 1 июня на водных объектах Нижегородской области погибло 30 человек, среди которых семеро детей.

Ранее ФАН писал о гибели священника из Мордовии. 63-летний мужчина утонул в реке Мокша.

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