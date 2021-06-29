Большегруз сбил женщину с двумя детьми в Нижегородской области

Нижний Новгород, 29 июня. Смертельное ДТП произошло днем во вторник в Нижегородской области. Большегруз сбил женщину с детьми.

«По предварительной информации, 29.06.2021 года около 13.50 на 432 км а/д М7-«Волга» произошел наезд на трех пешеходов. В результате ДТП один пешеход получил смертельное ранение, двое доставлены в медицинское учреждение», — сообщили ФАН в пресс-службе региональной ГИБДД.

По словам очевидцев, мама погибла на месте, дети чудом остались живы. Пешеходный переход снабжен светофором, однако устройство на момент трагедии не работало.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Нижегородской области. После столкновения большегруза и трех легковых автомобилей погибли три человека.