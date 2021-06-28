Пятилетняя девочка с мамой пропали в Нижегородской области

Нижний Новгород, 28 июня. Женщину с ребенком разыскивают нижегородские поисковики. 26-летняя мама с пятилетней дочерью перестала выходить на связь в воскресенье.

Девочка худощавого телосложения со светлыми волосами и серо-голубыми глазами. Зеленоглазая темноволосая родительница носит стрижку каре.

vk.com / ПСО «Волонтер НН»

По информации ФАН, женщина с ребенком уехала в неизвестном направлении вместе с приятелем. Родственники сразу же объявили пропавших в розыск.

На данный момент ведется поиск на местности. Дальнейшие действия волонтеров будут зависеть от новой информации.

Ранее ФАН писал о пропавшем без вести нижегородском пенсионере. Мужчина пять суток пролежал под палящим солнцем и звал о помощи.