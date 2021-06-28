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Пятилетняя девочка и ее мама пропали в Нижегородской области

  /   Обновлено: 28 июня 2021 21:11
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Общество
Пятилетняя девочка и ее мама пропали в Нижегородской области
vk.com  /  ПСО «Волонтер НН»

Нижний Новгород, 28 июня. Женщину с ребенком разыскивают нижегородские поисковики. 26-летняя мама с пятилетней дочерью перестала выходить на связь в воскресенье.

Девочка худощавого телосложения со светлыми волосами и серо-голубыми глазами. Зеленоглазая темноволосая родительница носит стрижку каре.

Пятилетняя девочка с мамой пропали в Нижегородской области
vk.com  / ПСО «Волонтер НН»

По информации ФАН, женщина с ребенком уехала в неизвестном направлении вместе с приятелем. Родственники сразу же объявили пропавших в розыск.

На данный момент ведется поиск на местности. Дальнейшие действия волонтеров будут зависеть от новой информации.

Ранее ФАН писал о пропавшем без вести нижегородском пенсионере. Мужчина пять суток пролежал под палящим солнцем и звал о помощи.

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