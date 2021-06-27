Нижегородские медведи отправились в «свадебное путешествие» и попали на видео

Нижний Новгород, 27 июня. Пешее «свадебное путешествие» нижегородских медведей попало в объектив фотоловушки Керженского заповедника. На видео звериная пара спокойно прогуливается по лесу.

Как пояснили в самом заповеднике, на охраняемой территории проживают 15-20 мишек. На бодрствование у них порядка семи-восьми месяцев.

Обзавестись семьей хищники могут уже на третий или же четвертый год жизни. Если медведица вызывает интерес разом у нескольких бурых ухажеров, главный претендент на лапу и сердце возлюбленной определяется только после жестоких, а порой и кровопролитных сражений.

«Беременность длится около семи месяцев. Зимой в берлоге медведица рожает от одного до трех медвежат», — сообщили в заповеднике.

Ранее ФАН писал о погоне сохатого. Необычные «догонялки» волка и лося попали в объектив фотоловушки Керженского заповедника.