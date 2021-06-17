Погоня сохатого: убегающий от лося нижегородский волк попал на видео

Нижний Новгород, 17 июня. Дерзкое преследование волка попало на видео в Нижегородской области. За хищником погнался лось. Необычные «догонялки» удалось заснять фотоловушке Керженского заповедника.

На кадрах самого лося не видно, но сотрудники настоятельно советуют смотреть видео со звуком. Если прислушаться, можно различить сопение и шаги крупного животного.

«Это нормальное желание — бежать от преследователя. Волк был один, поэтому решил спастись. Если бы хищников собралось несколько, а дело было зимой, в голодное время, то они, возможно, напали бы на лося. Но у него не было задачи догнать волка, поэтому вскоре погоня стала неинтересной, и он оставил животное в покое», — рассказала ФАН сотрудница Керженского заповедника Ольга Гореловская.

Ранее ФАН писал, что в нижегородском зоопарке у пары редких японских журавлей на свет появились два журавленка.